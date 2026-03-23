Morgan Stanley'den Asya ekonomilerine uyarı

Orta Doğu'daki jeopolitik olaylar petrolün fiyatını artırırken, yaşanan tüm gelişmeler de bölgeye yakın coğrafyaların ekonomisine olumsuz etki yapıyor.

Küresel ABD yatırım bankası Morgan Stanley'in analistleri, petrol fiyatlarının 120 dolar/varil seviyesine yükselmesi halinde Asya ekonomilerinin büyümesi için anlamlı riskler doğacağını belirtti.

Araştırma notunda, petrol fiyatlarında kalıcı 10 dolarlık artışın Asya’nın GSYH büyümesini doğrudan 20-30 baz puan aşağı çekeceği ifade edildi.

PETROL FİYATLARI KALICI ARTARSA BÜYÜMEYİ NEGATİF ETKİLEYECEK

Analistler, fiyatların 120 dolara çıkması durumunda Asya’nın petrol ve gaz yükünün GSYH’nin yüzde 6,3’üne ulaşacağını kaydetti.

Çatışmanın uzaması ve emtia fiyatlarının yüksek kalması halinde, politika yapıcıların kullanabileceği tamponların da aşınacağı uyarısı yapıldı.

FAİZ ARTIRIMLARI KAPIDA

Notta; Filipinler, Endonezya, Hindistan ve Kore merkez bankalarının çatışmanın sürmesi halinde 2026’nın üçüncü çeyreğinin sonlarından veya dördüncü çeyrekte faiz artırımlarına gitmek zorunda kalabileceği belirtildi.