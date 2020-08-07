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Motorine 16 kuruşluk zam
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; motorinin litresine 16 kuruş zam geldi.
- AA
- 07.08.2020 - 16:45
Kurdaki hareket akaryakıt fiyatlarına yansıdı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 16 kuruş zam geldiğini duyurdu.
BENZİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Zamla birlikte motorinin litresi 6 TL'yi geçecek. Benzinde 10 Ağustos'a kadar fiyat değişikliği beklenmiyor.