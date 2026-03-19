Motorine zam kapıda: Litre fiyatı 75 liraya dayanacak

Motorin fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündemde.

Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ve arz yönlü riskler, akaryakıt fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Özellikle Orta Doğu'daki gerilimlerin enerji tedarik hatlarını etkilemesi, petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden olurken, bu durum doğrudan iç piyasadaki pompa fiyatlarına da yansıyor.

BOĞAZDA YAŞANACAK OLASI AKSAKLIKLAR FİYATLARI ETKİLİYOR

Orta Doğu'daki savaş 20. gününde karşılıklı saldırılarla devam ederken, bölgedeki çatışmaların etkisiyle petrol arzına ilişkin endişeler artmış durumda.

Küresel petrol ticaretinde kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası aksaklıklar, fiyatların yükselmesinde önemli rol oynuyor.

ENERJİ ALTYAPILARINA YÖNELİK RİSKLER MALİYETLERİ YÜKSELTİYOR

Petrol arzında daralma beklentisi ve enerji altyapılarına yönelik riskler, hem ham petrol hem de türev ürünlerin maliyetlerini yukarı çekiyor.

Bu gelişmeler yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil, aynı zamanda üretim ve taşımacılık maliyetleri üzerinden genel enflasyonu da etkiliyor.

MOTORİNE 5,73 LİRALIK ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarına göre motorin grubunda yaklaşık 5,73 TL'lik bir fiyat artışı öngörülüyor.

Henüz resmi olarak kesinleşmemiş olsa da, söz konusu artışın kısa süre içinde pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Zam gerçekleşirse motorinin litre fiyatının İstanbul'da yaklaşık 71,64 TL'ye, Ankara'da 72,76 TL'ye, İzmir'de 73,04 TL'ye ve doğu illerinde 74 TL'nin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

YAKIT MALİYETLERİNE ETKİSİ

Ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 6 litre olan bir otomobil için kilometre başına maliyet yaklaşık 5 TL seviyesine ulaşıyor.

Ağır vasıta araçlarda ise tüketim 100 kilometrede ortalama 25 litre civarında seyrederken, kilometre başına yakıt maliyeti yaklaşık 19 TL'ye kadar çıkıyor.

Artan akaryakıt fiyatlarının hem bireysel kullanıcılar hem de lojistik ve taşımacılık sektörü üzerindeki ekonomik etkilerinin önümüzdeki dönemde daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.