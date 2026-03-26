MSC Cruises 2026 seyahat trendlerini açıkladı

Dünyanın önde gelen kruvaziyer markalarından MSC Cruises’a ait MSC Lirica, İstanbul ve İzmir hareketli Ege ve Adriyatik rotasında kış sezonu boyunca gerçekleştirdiği haftalık seferlerini başarıyla tamamladı.

Kasım ile mart ayları arasında toplam 20 seferle dikkat çeken bu özel rota, kış aylarında daha sakin, dingin ve ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi arayan misafirler için uygun fiyatlı bir alternatif olarak öne çıktı.

MSC Cruises, kış sezonun ardından yaz sezonunda da İstanbul’dan hareketle MSC Fantasia gemisiyle 9 gecelik programlarına devam edecek.

Gecelik kişi başı 69€’dan başlayan fiyatlarla tam pansiyon konaklama imkanı sunan MSC Fantasia’nın rotası, Korfu, Bari, Trieste/Venedik, Katakolon, Pire/Atina, Kuşadası limanlarını içeriyor.

“TÜRKİYE, STRATEJİK ÖNEME SAHİP BİR PAZAR”

MSC Cruises Türkiye Müdürü Işın Hekimoğlu, Türkiye’nin marka için taşıdığı önemi şu sözlerle vurguladı:

2025 yılında dünya genelinde 5 milyon misafiri gemilerimizde ağırladık. Türkiye ise bizim için stratejik bir pazar. Türkiye’ye konumlandırdığımız 3 gemi ile yüz binden fazla yabancı turisti ülkemizle buluştururken, Türk yolcu sayısının da giderek arttığını gözlemliyoruz. Kış sezonu boyunca İstanbul ve İzmir hareketli seferlerimizle yerli ve yabancı misafirlerimizi MSC Lirica gemimizde misafir ettik. Toplam 20 kez limanlarımızdan yolcu taşıyan gemimiz kış rotasını planladığımız şekilde bugün itibariyle tamamlamış bulunuyor. Bilinenin aksine kruvaziyer seyahati her mevsim tercih edilen bir tatil seçeneği. Türkiye’de 2024 yılından itibaren başladığımız İstanbul ve İzmir hareketli kış sezonu programına gördüğümüz yoğun ilgi, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Yıl boyunca kesintisiz seferlerimizle yaz ve kış sezonunda İstanbul, İzmir ve Kuşadası limanlarımızı misafirlerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.

Önümüzdeki üç yıl içinde 35 binden fazla Türk misafirimizi Türkiye hareketli seferlerimizde ağırlamayı hedefliyoruz. Kruvaziyer seyahatinin uygun fiyatlı, erişilebilir ve konforlu bir alternatif olduğuna dair farkındalığı artırmayı sürdüreceğiz. Değişen seyahat alışkanlıkları; daha kısa, daha esnek ve daha kişiselleştirilmiş deneyimlere yönelirken, biz de bu dönüşümün merkezinde yer almaya devam ediyoruz. Türkiye, hem operasyonel hem de stratejik açıdan büyüme planlarımızın en önemli parçalarından biri olmayı sürdürecek.

MSC Cruises, operasyonel başarısını yeni dönem öngörüleriyle destekleyerek 2026 ve sonrasına yön verecek küresel seyahat trendlerini de paylaştı. Açıklanan veriler, tatil alışkanlıklarının hızla değiştiğini ve kruvaziyer deneyiminin bu dönüşümün merkezinde yer aldığını ortaya koyuyor.

2026’NIN ÖNE ÇIKAN SEYAHAT TRENDLERİ

MSC Cruises’ın analizine göre yeni dönemde seyahat tercihlerini şekillendiren 6 ana başlık öne çıkıyor:

SPOR TURİZMİ YÜKSELİŞTE

Küresel spor organizasyonları artık seyahat planlarının merkezinde yer alıyor. 2026’da ABD’de düzenlenecek büyük futbol organizasyonları milyonlarca ziyaretçi çekerken, kruvaziyer seyahatleri bu deneyimi tatille birleştiren önemli bir alternatif haline geliyor.

MSC Cruises’ın Miami çıkışlı Karayipler ve Seattle çıkışlı Alaska rotaları, spor etkinlikleri öncesi ve sonrası tatili uzatma fırsatı sunuyor. Marka ayrıca 2026’da üç büyük Formula 1 yarışının isim sponsoru olarak spor turizmindeki konumunu güçlendiriyor.

KISA PLANLAR

Tatiller artık uzun planlardan ibaret değil. 3-4 gecelik kısa planlar, yoğun tempoda hızlı bir yenilenme fırsatı sunuyor.

MSC Cruises’ın kısa süreli Akdeniz, Karayipler ve Bahamalar rotaları; kolay planlanabilir yapısı ve erişilebilirliğiyle bu trendin en güçlü karşılıklarından biri olarak öne çıkıyor.

ÇOCUKLAR TATİL KARARLARINDA DAHA ETKİLİ

Araştırmalara göre ebeveynlerin yüzde 80’inden fazlası, çocuklarının tatil kararlarında belirleyici olduğunu ifade ediyor. “Kidfluencing” olarak adlandırılan bu trend, aile dostu deneyimlere olan talebi artırıyor.

MSC Cruises, 0-17 yaş grubuna yönelik 100 saati aşkın eğlence programı, interaktif alanlar ve global iş birlikleriyle ailelere kapsamlı bir deneyim sunuyor.

“QUİET-CATİON”: DİJİTAL DETOKS VE DOĞAYA KAÇIŞ

Yoğun şehir hayatı ve dijital yorgunluk, daha sakin ve doğa odaklı seyahatleri öne çıkarıyor.

MSC Cruises’ın başlattığı Alaska sezonu; fiyortlar, buzullar ve vahşi doğa deneyimleriyle misafirlere şehirden uzak, dingin bir kaçış sunuyor.

DÜŞÜK SEZON SEYAHATLERİNE ARTAN İLGİ

Gezginler artık kalabalık sezonlar yerine daha sakin dönemleri tercih ediyor. Ilıman hava, daha az yoğunluk ve avantajlı fiyatlar bu tercihi güçlendiriyor.

Bu kapsamda Doğu Akdeniz, Yunan Adaları ve Güney Karayipler rotaları, 2026’da daha fazla ilgi görmesi beklenen destinasyonlar arasında yer alıyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ VE HER ŞEY DAHİL LÜKS

Lüks segmentte en güçlü trend, kişiselleştirilmiş ve her şey dahil deneyimler. Tekrarlayan yolcuların sayısının çok yüksek olduğu kruvaziyer seyahatlerinde, misafirler kendilerini ayrıcalıklı hissedecekleri deneyimlerin peşindeler.

MSC Cruises’ın “gemi içinde gemi” konsepti MSC Yacht Club; özel alanlar, 24 saat butler hizmeti ve ayrıcalıklı deneyimleriyle üst segment misafirlere hitap ediyor. Bu deneyim, 2027 Dünya Turu programında da yer alarak global ölçekte genişliyor.

MSC LİRİCA’NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Yapım / Yenileme Yılı: 2003 - 2015

• Brüt Tonaj: 65 bin 591 ton

• Uzunluk / Genişlik / Yükseklik: 274,9 m / 28,8 m / 54 m

• Maksimum Yolcu Kapasitesi: 2 bin 658

• Mürettebat: Yaklaşık 742

• Kabin Sayısı: 992 (5’i engelli erişimine uygun)

• Maksimum Hız: 20,1 knot

• Güverte Sayısı: 13 (9’u misafir kullanımında)