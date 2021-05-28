Euro
10.4605
0.69%
Dolar
8.5809
0.97%
Altın
520.35
0.4%
Borsa
1.406
-0.61%
Bitcoin
317.000
-2.36%
EXEN Coin
35.00
-5.40%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    MTA, Oruç Reis gemisinin işletilmesi işi için ihale açtı

    Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nce Oruç Reis araştırma gemisinin işletilmesi işi için ihale açıldı.
    • AA
    • 28.05.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MTA, Oruç Reis gemisinin işletilmesi işi için ihale açtı

    Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA), Oruç Reis araştırma gemisinin işletilmesi işi için açtığı ihale ile ilgili Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre, 11 Haziran'da açık ihale usulüyle edilecek işin süresi 731 gün olarak belirtildi.

    MTA, Oruç Reis gemisinin işletilmesi işi için ihale açtı #1

    İHALE ŞARTLARI

    İsteklilerin; son beş yıl içinde en az bir yıl süre boyunca 70 metreden veya 4 bin 500 grostondan büyük araştırma, yük veya yolcu gemisi işlettiğine belgeleri (Document of Compliance - DOC, Safety Management Certificate - SMC, Safety Management System - SMS) teklifleri kapsamında sunmaları gerekiyor.

    Ayrıca yapılan açıklamada konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyeceği bildirildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir