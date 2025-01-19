MTV ödemeleri için PTT devrede

AA

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için atılan adımlardan biri de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulamaları ve PttMatikler aracılığıyla yapılabilmesi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, vatandaşlara hızlı, kolay ve güvenilir ödeme hizmetleri sunmaya devam ediyor.

PTTİLE GİB ANLAŞTI

PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) arasında imzalanan protokol kapsamında, son ödeme tarihi 31 Ocak olan MTV ödemeleri, PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulama ve PttMatikler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

MOBİL ÜZERİNDEN 2/24 ÖDEME İMKANI

PTT AŞ Mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat ödeme imkanı sunulurken vatandaşlar, hem kredi kartı hem de banka kartıyla işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.