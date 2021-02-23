Mücbir sebep kararının detayları

Destek ödemelerinde “mücbir sebepten yararlanabilecek işletmeler” diyoruz. Peki nedir bu mücbir sebepler ve hangi iş alanlarını kapsıyor?

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Vergi Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Leyla Ateş, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen mücbir sebepten yararlanabilecek işletmeler ve ertelenen ödemelerle ilgili bilgi verdi.

MÜCBİR SEBEPTEN YARARLANABİLECEK İŞLETMELER

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı 524 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında mücbir sebepten yararlanabilecek işletmelerin, pandemi dolayısıyla kapatılan sektörlerde faaliyette bulunanlar olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Leyla Ateş, bahsi geçen sektörlerin, sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere yönelik işletmeler olduğunu belirtti.

ANA FAALİYET KODU YERİNE FİİLEN İŞTİGAL ETTİKLERİ ANA FAALİYET ALANI DA KABUL OLUNUYOR

Mükelleflerin ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde söz konusu tebliğin yayım tarihi olan 25 Ocak itibariyle vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacağını kaydeden Prof. Dr. Ateş, “Eğer mükellefler vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibariyle sayılan sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiklerini ispat ve tevsik ederlerse, ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal ettikleri ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.” dedi.

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKI ÖDEMELER

Leyla Ateş, mücbir sebep kapsamına giren ödemeleri şöyle saydı:

"Kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken muhtasar beyannameler (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dâhil), katma değer vergisi beyannameleri, form Ba-Bs bildirimleri, söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken ‘elektronik defter beratları’ ve e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri ile bu beyannamalere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri."