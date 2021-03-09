Mücbir sebeplerden etkilenen mükelleflerin faaliyetine başlanasına ilişkin açıklama

GİB internet sitesinde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep halinden etkilenen mükelleflerden faaliyetlerine yeniden başlayanlara ilişkin açıklama yapıldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya durdurulmasına karar verilen iş yerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin, Vergi Usul Kanunu'nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması ve mücbir sebep dönemine ilişkin olarak belirlenen vergisel yükümlülüklerinin ertelenmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştı.

“MÜCBİR SEBEPLER MÜKELLEFLERİN FAALİYETLERİNE YENİDEN BAŞLAMALARI UYGUN GÖRÜLEN TARİHE KADAR DEVAM EDECEK”

Bu iş yerlerinin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki mükelleflerin mücbir sebep hallerinin 1 Aralık 2020 tarihinde başladığı, bu halin mükelleflerin faaliyetlerine yeniden başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam etmesinin uygun bulunduğu belirtildi.

BEYANNAME VERME SÜRESİ VE ÖDEMELERİN BAŞLANGICI BELİRTİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre, söz konusu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken muhtasar beyannameler (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannameleri ile 'form ba-bs' bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken 'elektronik defter beratları' ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır."

MÜCBİR SEBEP HALİ DEVAM EDENLER

Açıklamada, mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin bu halinin, bulundukları illerin risk grubunun değişmesi sonucunda ya da alınan kararlar gereğince faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarih itibarıyla sona ereceğine işaret edilerek, "Herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi açısından mükelleflerimiz tarafından, faaliyete tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarihin ilgili makamlar nezdinde titizlikle takip edilmesi ve kendileri açısından mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip mücbir sebep nedeniyle ertelenen yükümlülüklerin anılan Genel Tebliğ'de belirlenen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.