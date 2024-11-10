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DHA

Muğla'nın birbirinden çekici ilçelerinden biri olan Fethiye'ye bağlı Göcek, yat ve tekne turizmini doruklarda yaşıyor.

Dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'in koyları, teknesi olanlar için bir uğrak noktası konumunda.

MAVİ YOLCULUĞUN VAZGEÇİLMEZİ

Güney Ege'nin en popüler turizm merkezlerinden Göcek; turkuaz renkte denizi, yemyeşil çam ormanları ve plajlarıyla mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ LİMANLARI ARASINDA

Ayrıca şiddetli rüzgarlara korunaklı yapısı sayesinde Göcek Yat Limanı, dünyanın önemli limanları arasında gösteriliyor.

Özel çevre koruma alanı olan Göcek’in çevresinde çok katlı inşaatlara izin verilmediğinden, konaklamak için 2 katlı otel, apart otel ve pansiyonlar bulunuyor.

Ayrıca Göcek birbirine yakın, çok sayıda koya sahip.

Birçoğuna kara yoluyla ulaşımın olmadığı bu koyları, turizm sezonu boyunca binlerce kişi yatlarıyla ziyaret ediyor.

6 MARİNASI VAR

Dalaman Havalimanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Göcek'te, 6 marina bulunuyor.

Bu marinaların toplam yat kapasitesi günlük 1.200, ancak mahallenin açıkları ve koylarında bulunan yatlarda bu rakam, günlük 2 bin 500'e kadar ulaşabiliyor.