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- Muğla Milas’ta ekmek 3,50, simit ise 4 lira oldu
Muğla Milas’ta ekmek 3,50, simit ise 4 lira oldu
Egenin turizmle öne çıkan ili Muğla'nın Milas ilçesinde ekmek ve simit fiyatları zamlandı.
- 14.05.2022 - 15:59
- Güncelleme : 14.05.2022 - 16:15
Ekmek ve simit maliyetlerinin artması gerekçesi ile fiyatları da bölge bölge yükselmeye devam ediyor.
Ekmek ve simite zam
Milas’ta daha önce 3 liradan satılan 210 gram ekmeğe 50 kuruş, 3 liradan satılan simide ise 1 lira zam yapıldı.
5 ay içerisinde ekmeğin fiyatına 1 lira zam geldi
Üretim maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle yapılan zam vatandaşların tepkisine neden olurken, 5 ay içerisinde ekmeğin fiyatına 1 lira daha zam yapılmış oldu. Kasım ayında 210 gram ekmek 2 buçuk liradan satılıyordu.