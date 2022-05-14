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    Muğla Milas’ta ekmek 3,50, simit ise 4 lira oldu

    Egenin turizmle öne çıkan ili Muğla'nın Milas ilçesinde ekmek ve simit fiyatları zamlandı.
    • 14.05.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 16:15
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    Muğla Milas’ta ekmek 3,50, simit ise 4 lira oldu

    Ekmek ve simit maliyetlerinin artması gerekçesi ile fiyatları da bölge bölge yükselmeye devam ediyor.

    Ekmek ve simite zam

    Milas’ta daha önce 3 liradan satılan 210 gram ekmeğe 50 kuruş, 3 liradan satılan simide ise 1 lira zam yapıldı.

    5 ay içerisinde ekmeğin fiyatına 1 lira zam geldi

    Üretim maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle yapılan zam vatandaşların tepkisine neden olurken, 5 ay içerisinde ekmeğin fiyatına 1 lira daha zam yapılmış oldu. Kasım ayında 210 gram ekmek 2 buçuk liradan satılıyordu.

    ekmek


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