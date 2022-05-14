Muğla Milas’ta ekmek 3,50, simit ise 4 lira oldu

Muğla Milas’ta ekmek 3,50, simit ise 4 lira oldu

Egenin turizmle öne çıkan ili Muğla'nın Milas ilçesinde ekmek ve simit fiyatları zamlandı.

Ekmek ve simit maliyetlerinin artması gerekçesi ile fiyatları da bölge bölge yükselmeye devam ediyor.

Ekmek ve simite zam

Milas’ta daha önce 3 liradan satılan 210 gram ekmeğe 50 kuruş, 3 liradan satılan simide ise 1 lira zam yapıldı.

5 ay içerisinde ekmeğin fiyatına 1 lira zam geldi

Üretim maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle yapılan zam vatandaşların tepkisine neden olurken, 5 ay içerisinde ekmeğin fiyatına 1 lira daha zam yapılmış oldu. Kasım ayında 210 gram ekmek 2 buçuk liradan satılıyordu.