Muğla'da nar üretimi çiftçiyi sevindirdi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde nar hasadı devam ederken, rekoltenin yüksek olması üreticiyi mutlu etti.

Narın toplanması için bahçelerde yoğun çalışma devam ediyor. Bu sezon 80 bin ton civarında nar üretiminin gerçekleştirildiği Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ürünün kilogram fiyatı dalında 2 ila 3 liraya kadar çıktı.

BAHÇELERDE ÖZENLİ HASAT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Üreticiler sabah saatlerinde, hasat için getirilen küfe ve kasaları alarak ürünleri toplamak için bahçeye giriyor. Narenciye bahçelerinde ağaçlara yaklaştırılan büyük merdivenlerle titizlikle toplanıp, küfelere doldurulan daha sonra ise kasalara boşaltılan ürünler ardından tırlara yükleniyor.

NARLAR TOPLANDIKTAN SONRA İŞLEME TESİSLERİNE GİDİYOR

Toplanan narenciyenin, ürün işleme tesislerinde ihracata yönelik seçilmesi ve paketlenmesi yapılıyor.

"NAR SEZONU BU SENE İYİ GİTTİ"

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, narenciye üretimi ve ihracatının ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Salim Çöllü, “Ortaca’da 80 bin ton nar üretimimiz var. Dalaman ve Köyceğiz’i de dahil ettiğimiz zaman 120 bin ton civarında nar var. Nar rekoltesi iyi. Nar sezonu bu sene iyi gitti. Kilogram fiyatı 2 ila 3 lira arasında alıcı buluyor. Nar hasadının sonuna geliyoruz artık." diye konuştu.

NAR, PEK ÇOK YERDE KULLANILIYOR

Bölgede üretilen narın Ukrayna, Rusya, balkan ülkeleri ve Kuzey Irak’a ihracatının yapıldığını belirten Çöllü; “Nar, meyve olarak tüketilmesinden ayrı eczacılık ve kozmetikte kullanılıyor. Meyve suyu olarak kullanılıyor. Kabuk ve çekirdek kısmı eczacılıkta kullanılıyor. Kısa sürede verim alınabilen bir ürün. Limon ya da portakal 7-8 yılda meyve verirken, nar 3 yılda meyve veriyor.” dedi.