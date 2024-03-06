Muhammet Emin Akbaşoğlu: Bayram ikramiyelerini bayramdan önce bütün emeklilerimize ulaştırmış olacağız AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerin bayram ikramiyelerinin bayramdan önce ödenmesi için ilgili Bakanlıklarla bir çalışmanın yürütüldüğünü dile getirdi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te iki kez olmak üzere emeklilere bayram ikramiyesi olarak 3'er bin liradan toplam 6 bin lira verileceğini açıklamıştı.

Karar Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayınlandı.

Emekliler, bayram ikramiyelerinin ellerine ne zaman geçeceğini merak ediyordu.

İlk açıklama, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Bakan Işıkhan, bayramlarda verilecek emekli ikramiyelerinin ödeme günlerinin planı üzerinde çalıştığını söyleyerek, bayramdan önce ödemelerin gerçekleşeceğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da bugün yaptığı açıklamada, emekli ikramiyelerinin ödeme planı ile ilgili bilgi verdi.

"Bayram ikramiyelerini bayramdan önce bütün emeklilerimize ulaştırmış olacağız"

Akbaşoğlu, kuralın Ramazan ve Kurban Bayramı için de geçerli olduğunu belirterek şöyle konuştu: