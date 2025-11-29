Muhteşem Yedili'nin çeyreklik karı 131 ülkeyi geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en büyük piyasa değerine sahip yedi teknoloji devi: Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms ve Tesla, toplamda 147,4 milyar dolarlık çeyreklik net kar açıkladı. Şirket başına ortalama net kar ise yaklaşık 21,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Analistler, bu “Muhteşem Yedili”nin borsa endeksleri ve piyasa değerleri açısından bağımsız bir ekonomi gibi hareket ettiğini vurguladı. Tek çeyreklik karları, 131 ülkenin GSYH’sını geride bıraktı. Bu ülkeler arasında Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bulgaristan, İzlanda, Uruguay, Venezuela, Kamerun, Tunus, Azerbaycan ve Özbekistan öne çıktı.

APPLE VE AMAZON NET KARINI ARTIRDI

Mali takvimde 27 Eylül’de sona eren dört aylık dönemde Apple, net karını yüzde 86 artırarak 27,5 milyar dolara yükseltti. Geçen yıl aynı dönemde Apple’ın karı 14,7 milyar dolardı.

E-ticaret devi Amazon, üçüncü çeyrekte net karını 21,2 milyar dolara çıkarırken, geçen yılın aynı döneminde 15,3 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

ABD merkezli diğer teknoloji şirketlerinden Microsoft, Meta ve Alphabet, temmuz-eylül döneminde gelirlerini artırdı.

Microsoft’un net karı, 27,7 milyar dolara ulaştı (yüzde 12 artış).

Meta bu dönemde 2,7 milyar dolar net kar elde etti.

Alphabet’in net karı ise yüzde 33 artışla 35 milyar dolar oldu.

TESLA'NIN NET KARI DÜŞTÜ, NVIDIA REKOR KIRDI

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 azalarak 1,4 milyar dolara geriledi. Nvidia ise net karını 19,3 milyar dolardan 31,9 milyar dolara çıkararak dikkat çekti.

YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI HIZ KAZANDI

“Muhteşem Yedili”, yapay zeka ve teknoloji alanındaki yatırımlarını artırdı.

Amazon, ABD hükümeti için yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısına 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı.

OpenAI, NVIDIA ile stratejik işbirliği kapsamında yeni nesil yapay zeka altyapısı için milyonlarca grafik işlemci birimi kuracak. Nvidia, gigavat başına 100 milyar dolara kadar yatırım planlıyor.

Microsoft, OpenAI ve IREN ile gerçekleştirdiği işbirlikleriyle veri merkezi ve yapay zeka altyapısını genişletiyor; OpenAI’daki yüzde 27 payının değeri 135 milyar dolar olarak kaydedildi.

Google, uzayda yapay zeka veri merkezleri kurmayı planlıyor. İlk ekipmanlar 2027 başına kadar gönderilecek.

Meta, yapay zeka şirketi Scale AI’a 14 milyar dolarlık yatırım yaptı. Scale AI kurucusu Alexandr Wang, Meta’daki projelerde görev alacak.

Tesla ve Samsung Electronics, 16,5 milyar dolarlık çip tedarik anlaşması imzaladı; Tesla için yeni nesil AI6 çipleri üretilecek.