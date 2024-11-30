AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş'ta 155 bin Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi töreni gerçekleştirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen deprem konutları kura çekim ve anahtar teslim törenine katılarak konuşma yaptı.

"YIL SONUNA KADAR TESLİM SAYIMIZI 200 BİNE ÇIKARACAĞIZ"

Murat Kurum, törendeki konuşmasında, "Evine girmeyen depremzede kalmayacak. Yıl sonuna kadar teslim sayımızı 200 bine çıkaracağız. Şehirlerimiz küllerinden doğana kadar çalışacağız. Yanınızdan tek bir an ayrılmayacağız. 2025'in sonuna girdiğimizde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 1 AY İÇİNDE 45 BİN YENİ YUVAMIZI DAHA TAMAMLAYACAĞIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 1 ay içinde 45 bin yeni yuvamızı daha tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar teslim sayımızı 200 bine çıkaracağız ve 2025 yılı sonuna geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmemiş tek bir kardeşimizi bırakmayacağız." dedi.

Bakan Kurum, "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, depremin ilk olduğu anda enkaz başındaki insanlara vermiş oldukları sözü tutabilmenin gururunu yaşadıklarına işaret etti.

"155 BİNİNCİ KONUTUN ANAHTARLARINI TESLİM ETMENİN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle inşası tamamlanan 155 bininci konutun anahtarlarını teslim etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

Dünyada eşi benzeri olmayan bu başarı, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğini ve devletimizin kararlılığını, azmini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu eserler Türkiye'nin devletiyle, milletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, hayırseverleriyle nasıl ayrılmaz bir bütün olduğunu ortaya koymuştur. Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz bizlere güç veriyor. Biz bizi kucaklayan, bizi evladı gören, bizi kardeşi gören tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerime deprem bölgesindeki 11 ilimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın izni milletimizin dualarıyla yolumuza devam edeceğiz. Daha da hızlanacağız. Önümüzdeki 1 ay içinde 45 bin yeni yuvamızı daha tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar teslim sayımızı 200 bine çıkaracağız ve 2025 yılı sonuna geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmemiş tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Afet bölgesinde ocağı tütmeyen tek bir yuva kepengi açılmamış tek bir iş yeri kalmayana kadar hep birlikte omuz omuza çalışacağız.

KAHRAMANMARAŞ'TA TESLİM EDİLECEK KONUT VE İŞ YERLERİ

Kahramanmaraş'ta 23 bin 900 yeni konut ve iş yerinde hayatın başladığını aktaran Kurum, yıl sonuna kadar bu sayının 39 bine yükseltmenin mücadelesini verdiklerini belirterek, 2025 yılı sonuna gelindiğinde kentte 69 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edileceğini dile getirdi.

Kurum, depremden etkilenen 11 il ve ilçelerindeki annelerin, yavruların yüzünü güldürmenin gayreti ile çalıştıklarını ifade ederek bu gayretlerini gölgelemeye çalışanlar olduğunu ifade etti.

"YAPTIK, YİNE YAPACAĞIZ"

Konuşmasının sonunda "Deprem bölgesine turist gibi uğrayıp buradan gidenler var. Şimdi çıkmışlar 'bu işler 10 yılda bile bitmez' gibi ipe sapa gelmez cümleler kuruyorlar." diyen Bakan Murat Kurum, açıklamalarını şöyle devam etti: