Murat Kurum: Kentsel dönüşüm için yeni finansal çözümü hayata geçiriyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşlarımıza, kentsel dönüşüm maliyetlerini azaltacak finansman destek sağlanacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, binasını kentsel dönüşüme tabi tutanları güvence altına alacak ve kentsel dönüşüm çalışmalarına hız katacak yeni bir finansal çözümü Emlak Katılım Bankası aracılığıyla hayata geçireceklerini duyurdu.

Bakan Kurum, “Emlak Katılım Bankamız güçlendirme, yerinde dönüşüm ve alansal dönüşüm olmak üzere 3 ana dönüşüm modelinde vatandaşlarımız ile müteahhit firmalar arasındaki sözleşmelerin garantörü olacak, vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacak. Bankamız, müteahhit ile inşaatın teknik verilerini ve vatandaş-müteahhit arasında imzalanan sözleşmeyi değerlendirecek ve uygun olan projeler için müteahhit ile iş bitirme protokolü imzalanacak.” dedi.

“FİNANSAL DESTEK SAĞLANACAK”

Emlak Katılım Bankası’ndan kullanılan finansmanların, iş bitirme garantisi kapsamında, inşaatın ilerleme seviyesine göre müteahhit firmaya aktarılacağını belirten Kurum, “Vatandaşlarımıza, kentsel dönüşüm maliyetlerini azaltacak finansman destek sağlanacak. Kentsel dönüşüm kredilerinin kontrollü kullanılması ve inşa faaliyetlerinin tamamlanması garanti altına alacak.” diye konuştu.

“PROJELER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Afetlere hazır bir Türkiye için çalıştıklarını aktaran Bakan Kurum, “Güçlendirme ve konut kredileri için azami 120 ay vade ile 400 baz puanlık, iş yerleri için de azami 84 ay vade ile 300 baz puanlık kâr payı desteğini finansal çalışmamız çerçevesinde Emlak Katılım Bankamız aracılığıyla vatandaşlarımıza sunacağız. Kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşımızın işini kolaylaştıracak ve güvenini sağlayacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Afetlere hazır bir Türkiye’yi el birliğiyle inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.