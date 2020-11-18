MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek

MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan "MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı", 100 bine yakın ziyaretçi ağırlamayı planlıyor.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu "MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı"nın açılışında konuşan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye'deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedeflenmektedir." dedi.

“100 BİNE YAKIN ZİYARETÇİYİ AĞIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Kaan, fuarda, 10 salonda ve 70 bin metrekarelik bir alanda binlerce şirketin temsil edileceği ve 100 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini belirterek Türkiye’nin ilk hibrit fuarı olma özelliğiyle sanal ortamdan da katılımların ve ziyaretlerin gerçekleşeceğini bildirdi.

“ULUSLARARASI İŞ FORUMU GERÇEKLEŞECEK”

Sosyal mesafe kuralları ve ciddi sanitasyon önlemleri çerçevesinde yapılan hazırlıklarla 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesinin hedeflendiklerini aktaran Kaan, fuarın, dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanının da katılacağı Uluslararası İş Forumu (International Business Forum (IBF) ile önemli toplantılara ev sahipliği yapacağını kaydetti.

FAHRİ KONSOLOSLAR FUARDA BİR ARAYA GELECEK

Kaan, MÜSİAD EXPO 2020'nin, ticaretin iletişim dili olan fahri konsolosları da bir araya getireceğini belirterek, "Başta ABD, Avrupa ve Asya bölgeleri olmak üzere tüm dünyada etkin rol oynayan fahri konsoloslar, buralarda edindikleri tecrübe ve birikimleri, iş insanlarıyla paylaşarak ülkemizin ihracatının gelişmesine katkıda bulunacak. Ayrıca fuarda, 4 kıtadan 20 yeni kuruluşla MOU anlaşması imzalanarak, ülkelerimiz arasındaki ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında önemli bir adım atılmış olacak." ifadelerini kullandı.

"İSTİHDAMA DOĞRUDAN KATKI HEDEFLENİYOR"

Kaan, MÜSİAD EXPO'da ilk kez Girişimcilik Alanı açılacağını belirterek, yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye'deki istihdama doğrudan katkı yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

KARAVANLAR FUARDA YER ALIYOR

Kaan, karavan turizmini desteklemek amacıyla her gelir düzeyine hitap edecek karavanların da fuarda yer alacağını söyledi. Kaan, bu yıl EXPO kapsamında milli elektrikli araçların da gösteriminin gerçekleşeceğini kaydetti.

MÜSİAD'DAN KOBİ'LERE DESTEK

Kaan, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisinin lokomotif unsuru olduğunu aktararak, onların yatırıma teşvik edilmesinin, mekan ve finansmana erişimlerinin sağlanmasının, yatırım yapma iştahlarını olumsuz etkileyecek faktörlerin iyileştirilmesinin öneminden bahsetti.