AA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 28. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Yeni dönemde MÜSİAD Genel Başkanlığı görevine önceki dönem MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı olan Burhan Özdemir seçildi. Özdemir, MÜSİAD'ın 8'inci genel başkanı oldu.

"MAKAM DEĞİL BİR EMANET"

Burhan Özdemir, genel kurulda yaptığı konuşmada, bu görevin büyük bir sorumluluk olduğuna işaret ederek, "Bilmenizi istiyorum ki bu görevi bir makam olarak değil bir emanet olarak kabul ediyor ve bu sorumluluğu omuzlarımda değil gönlümde yaşatıyorum." dedi.

"DAHA ÇOK DANIŞACAK VE DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Özdemir, zor bir dönemden geçtiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ekonomik göstergeler kadar ahlaki değerler de yıpranıyor ve sarsılıyor. Finansmana ulaşmanın oldukça zorlaştığı, yatırım yapmanın neredeyse cesaret değil de gözü karalık sayıldığı bir zamanda MÜSİAD'a çok daha büyük görevler düşüyor ama geçmişimizden biliyoruz ki bizim işimiz hiçbir zaman kolay olmadı. Biz MÜSİAD'ı konfor için değil tamamıyla sorumluluk için seçtik. Bu yüzden inşallah yeni seçilen yönetim kurulumuzla birlikte bugünden itibaren daha çok dinleyecek, sizlere daha çok danışacak ve daha çok çalışacağız. Her bir üyemizi sürecin asil parçası kılacak, birlikte üretecek ve görevi birlikte yürüteceğiz.

"MÜSİAD VİZYON BELGESİNİ YAYIMLAYACAĞIZ"

Özdemir, yeni döneme ilişkin oldukça fazla hazırlıklarının bulunduğunu belirterek, ilk çalışma kampımızı gerçekleştirip sonrasında MÜSİAD Vizyon Belgesi'ni yayımlamak istediklerini söyledi.

Özdemir, "Bu belgeyi tabii ki öncelikle siz üyelerimizle ve sonrasında kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Bu belgede önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi ve yol haritamızı yazılı olarak paylaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"MÜSİAD TİCARİ YATIRIM AJANSINI KURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Burhan Özdemir, MÜSİAD'lı iş adamlarının yurt dışına açılması veya yurt dışından ticari ortak edinmelerine ilişkin MÜSİAD İktisadi İşletmesi altında faaliyet gösterecek MÜSİAD Ticari Yatırım Ajansını kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

YENİ YÖNETİM KURULU

Derneğin yeni dönem yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin belirlendiği genel kurulda asil yönetim kurulu üyeleri Burhan Özdemir, Ahmet Doğan Alperen, Eyüp Uğur, Muhammed Selim Başdemir, Abdulkadir Çınar, Fahrettin Oylum, Yunus Kartal, Selim Sar, Cemal Özen, Hasan Engin Tuncer, Ayşe Akgül Can, Mahmut Sefa Çelik, Ahmet Karakaya, Fatih Altunbaş, Mehmet Hilmi Kağnıcı, Abdullah Bozatlı, Selçuk Kar, Osman Nuri Önügören ve Mağsum Usta'dan oluştu.

BURHAN ÖZDEMİR'İN ÖZ GEÇMİŞİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde1977 yılında doğan OPTİMAL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özdemir, ilk ve ortaöğrenimini aynı ilçede tamamladı.

Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde 2000 yılında tamamlayan Özdemir, yüksek lisans eğitimini İngiltere Manchester Teknik Üniversitesi (The University of Manchester Institute of Science and Technology) Deprem Mühendisliği Dalı'nda yaptı. Eğitimi boyunca İngiltere'de ileri yapı teknolojileri ve deprem alanında teknik makaleler yayımlayan Özdemir, Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsünde doktora tezi çalışmalarını sürdürüyor.

2002-2005 yıllarında ABD'nin önde gelen teknik müşavirlik firmalarından Jacobs Engineering'in İngiltere Nükleer Enerji Departmanı'nda tasarım mühendisi olarak çalışan Özdemir, BNFL (British Nuclear Fuel Limited) kurumunun nükleer istasyonlarının yapım ve devreye alma projelerinde proje müdürü olarak yer aldı.

Özdemir, 2005-2006'da İngiltere'de kamu kurumlarının kara ve demir yolları yatırımlarında proje mühendisi olarak çalışırken 2006-2008'de CampbellReithHill şirketinde proje yöneticisi oldu.

Burhan Özdemir, Türkiye'ye 2008 yılı başında dönüş yaparak OPTİMAL firmasını kurdu.

2019 yılında TOBB tarafından Türkiye'nin en hızlı büyüyen ikinci şirketi seçilen, ulusal ve uluslararası alanda teknik müşavirlik ve yatırım yönetimi yapan OPTİMAL, eğitim, sağlık, sanayi, ilaç, çevre, enerji, altyapı ve ulaştırma alanında çok sayıda projeye imza attı.

OPTİMAL Şirketler Grubu çatısı altında OPTİMAL (Türkiye) ile birlikte gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösteren MILLSTONE (Türkiye), tarım araçları şirketi MULTRACTOR (Türkiye), yatırım yönetimi ve müşavirlik alanında faaliyet gösteren OPTIMA BAU (Almanya), OPTİMAL UK (İngiltere) ve BARAKA OPTİMAL (Saudi Arabistan) bulunuyor.

Eğitim, sağlık ve kültür alanında faaliyet gösteren OPTİMAL Vakfının da kurucusu olan Özdemir, evli ve dört çocuk babası.

Özdemir, MÜSİAD 27. Olağan Genel Kurulunda genel başkan yardımcılığı görevine seçilmişti.