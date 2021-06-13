Anadolu Selçuklu döneminden kalma tarihi Muş ilindeki Murat Köprüsü gece ve gündüz görüntüsüyle kendisini ziyaret eden binlerce turisti büyülüyor.

Muş’ta 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen tarihi Murat Köprüsü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve tarihi Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan 800 yıllık köprü, kentin turizmine katkı sunarak ekonomik gelir sağlıyor.

5 METRE GENİŞLİĞE VE 190 METRE UZUNLUĞA SAHİP

Bugüne kadar birçok medeniyeti barındıran tarihi köprü, 5 metre genişlik ve 190 metre uzunluğa sahip ihtişamıyla görenleri büyülüyor.

YENİ EVLENECEK OLAN ÇİFTLER İÇİN FOTOĞRAF STÜDYOSU

Özellikle hafta sonları yeni evlenecek olan çiftlerin fotoğraf çektirmek için uğrak noktası olan tarihi mekan, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Yüzyıllardır Murat Nehri’nin üzerinde heybetiyle duran Murat Köprüsü, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Muş’ta 800 yıllık tarihi Murat Köprüsü turizmin yeni çekim merkezi VİDEO

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“FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYEN MUTLAKA MURAT KÖPRÜSÜ’NE UĞRAMALIDIR”

Antalya’nın Kaş ilçesinden Muş’a gelen ve ilk olarak Tarihi Murat Köprüsü’nü ziyaret eden vatandaşlardan Hülya Mutlu, Muş’u tarihi mekanları bakımından çok beğendiğini söyledi. Tarihi Murat Köprüsü’nün özellikle gece görüntüsünün çok güzel olduğunu vurgulayan Mutlu, “Murat Köprüsü çok otantik. Eski bir tarihi köprümüz. Bu köprünün ziyaretçisi çok fazla. Buraya gelinler ve özel günü olanlar fotoğraf çektirmeye geliyor.

MUŞ’A GELENLERİN İLK DURAĞI

Muş’a gelenler ilk olarak burayı ziyaret ediyorlar. Yapısı baya eski. İlk tanıştığımız kişiler ‘tarihi Murat Köprüsü’ne gittiniz mi?’ diye soruyor. Fotoğraf çektirmek isteyen mutlaka Murat Köprüsü’ne uğramalıdır.” dedi.

"BİNLERCE YERLİ VE YABANCI TURİST BURAYA AKIN EDİYOR"

Vatandaşlardan Deniz Sebriz ise genelde Muş’a gelen misafirlerin ilk uğradığı yerlerin başında 13. yüzyıldan kalma tarihi Murat Köprüsü geldiğini ifade etti. Misafirlerini buraya getirerek eski tarihi mekanları tanıttıklarını belirten Sebriz, “Burası tarihi ve insanların çokça gelip gezdiği yerlerden birisidir. Yılda binlerce yerli ve yabancı turist buraya akın ediyor.

AKŞAM MANZARASI DAHA FARKLI

Sırf buranın güzelliğini görmek için ve otantik akşam manzarasını görmek için tercih ediliyor. Bence burada Muş’un ekonomik kazancı turistlere bağlı diyebilirim.” diye konuştu.