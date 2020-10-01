Mustafa Varank: 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemli Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OBSÜK) toplantısında konuşuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, burada yaptığı konuşmada "OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor. Eylülde İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değeriyle 4 aydır eşik değerin üzerinde. İstihdam oluşturma hızı güçleniyor." diye konuştu.

"GAZİANTEP SANAYİCİLERİ 15 MİLYAR LİRAYA YAKIN YATIRIM YAPTILAR"

300 üretim tesisi hakkında da konuşan Bakan Varank, "Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular." ifadelerini kullandı.

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