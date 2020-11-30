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    Mustafa Varank: 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık

    Ekonomideki büyüme ile ilgili paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, planlamaların pandemi dönemine göre şekillendiğini bildirdi.
    • DHA
    • 30.11.2020 - 12:34
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 17:50
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    Mustafa Varank: 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3. çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Twitter üzerinden paylaşım yapan Bakan Varank, Türkiye'nin sağlam bir üretim altyapısına sahip olduğunu vurguladı.

    "HEDEFİMİZ SAĞLIKLI VE İSTİKRARLI BÜYÜME"

    Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3. çeyrekte % 6,7 büyümeyi başardıklarını belirten Varank, "Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek." ifadelerini kullandı.

    Varank, paylaşımında verilere ilişkin tablolara da yer verdi.

    Mustafa Varank: 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık #1

    Mustafa Varank: 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık #2

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