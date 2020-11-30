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Mustafa Varank: 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık

Mustafa Varank: 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık

Ekonomideki büyüme ile ilgili paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, planlamaların pandemi dönemine göre şekillendiğini bildirdi.