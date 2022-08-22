Mustafa Varank, Avrupa'da doğalgazın maliyetini dolarla paylaştı

Bakan Varank, Avrupa başkentleri ile Ankara'yı kıyasladığı paylaşımına gelen bazı yorumlara yeni bir açıklamayla yanıt verdi.

Avrupa ülkeleri, Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya uyguladıkları yaptırımlar nedeniyle enerji krizi yaşıyor.

Moskova yönetimi, bakım gerekçesiyle Almanya'ya giden doğalgaz boru hattındaki doğalgaz akışında birçok kez kesinti kararı aldı.

Birçok boru hattının geçtiği Türkiye'de gaz arzı ise kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Varank'ın doğalgaz fiyatı paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkemizde doğalgaz kullanan konut sayısının 2002'de 3 milyondan 2022'de 18 milyona ulaştığına dikkati çekti.

Doğalgazın yüzde 99,9'unu ithal ettiklerini anlatan Bakan Varank, konutta kullanılan 1 metreküp gazın fiyatını "Ankara ve diğer ülke başkentleri" şeklinde karşılaştırdı.

Avrupa başkentleri ile Ankara'yı kıyasladı

Buna göre, gazın metreküpü Türk Lirası cinsinden Amsterdam'da 53,6, Londra'da 35, Berlin'de 32,6, Roma'da 28,9 ve Ankara'da 4,7.

Bunun üzerine Varank, sosyal medya hesabından paylaştığı fiyat tablosuna gelen bazı yorumlara yanıt verdi.

Gelen yorumlara yanıt: Anlamayanlar için dövizle de yazalım

Yeni bir paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Anlamayanlar için dövizle de yazalım! Avrupa'da 1 metreküp doğalgaz maliyeti 2 dolar." dedi.

Mustafa Varank, konutta gaza ilişkin, "Amsterdam: 2,95 dolar, Londra: 1,95 dolar, Berlin: 1,8 dolar, Roma: 1,6 dolar, Ankara: 0,25 dolar." dedi.

Oluşan zararı hükümet ödüyor

Ankara'daki maliyetin Avrupa başkentlerinden son derece gerilerde olması göze çarptı.

Varank, "Vatandaşımız doğalgazı nasıl maliyetinden ucuza kullanıyor? Çünkü hükümetimiz, oluşan zararı ödüyor." diye ekledi.