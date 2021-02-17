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- Mustafa Varank, Azerbaycanlı mevkidaşı Nabiyev ile görüştü
Mustafa Varank, Azerbaycanlı mevkidaşı Nabiyev ile görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın, Azerbaycanlı mevkidaşı Nabiyev ile görüşmesinde, uzay ve raylı sistem teknolojileri ve gemi üretimi alanlarındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.
- AA
- 17.02.2021 - 15:40
- Güncelleme : 17.02.2021 - 15:48
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev ile bir araya geldi.
UZAYTEKNOLOJİLERİ KONUŞULDU
Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Varank ile Nabiyev, uzay teknolojileriyle raylı sistem teknolojileri alanlarında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.
RAYLI SİSTEM İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TAŞIMACILIĞIN MALİYETİNİ DÜŞÜRECEK
İki bakan, Türkiye ile Azerbaycan arasında taşımacılıkta maliyetlerin düşürülmesi amacıyla raylı ulaşım sistemlerine ağırlık verilmesinin yanı sıra ortak gemi üretimi konularını görüştü.
TEKNOFEST'İN BAKÜ'DE DÜZENLEMESİ KONUSU GÜNDEME GELDİ
Görüşmede ayrıca TEKNOFEST'in Bakü'de düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, Azerbaycan'da ortak teknoparklar açılması ve Deneyap atölyelerinin uygulanması gibi konular da ele alındı.