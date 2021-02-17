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Mustafa Varank, Azerbaycanlı mevkidaşı Nabiyev ile görüştü

Mustafa Varank, Azerbaycanlı mevkidaşı Nabiyev ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın, Azerbaycanlı mevkidaşı Nabiyev ile görüşmesinde, uzay ve raylı sistem teknolojileri ve gemi üretimi alanlarındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.