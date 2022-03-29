Mustafa Varank: Bilişim Vadisi İzmir, Türkiye'yi teknolojide süper lige taşıyacak

İzmir'in Urla ilçesinde kurulacak Bilişim Vadisi'nin açılışı gerçekleşti.

Türkiye, son yıllarda sanayi ve teknolojiyi geliştirmek için araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütecek merkezlerin sayısını artırmak konusunda yoğun bir çaba içerisinde.

İZMİR URLA'DA BİLİŞİM VADİSİ'NİN TEMELİ ATILDI

Bugün de İzmir'in Urla ilçesinde kurulacak ve Türkiye'nin sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik alanlarında küresel rekabet gücünü artıracak Bilişim Vadisi İzmir'in temeli, düzenlenen törenle atıldı.

"TÜRKİYE TEKNOLOJİDE SÜPERLİGE TAŞINIYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da törene katılanlar arasında yir aldı. Varank, Bilişim Vadisi Kocaeli ve İzmir'in, diğer yenilik ekosistemi bileşenleri ile birlikte Türkiye'yi teknolojide süper lige taşıyacağını söyledi.

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"BİLİŞİM VADİSİ SAVUNMA SANAYİNDEKİ BAŞARILARI SİVİL ALANA TAŞIDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'un sonlarında Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını yaptığını hatırlatan Varank, 3,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine kurulu, ülkenin en büyük teknokenti Bilişim Vadisi'nin, şu anda Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği başarıların sivil alana taşınmasına öncülük ettiğini anlattı.

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"BİLİŞİM VADİSİ 270'TEN FAZLA ARGE FİRMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Bilişim Vadisi'nin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yazılıma, elektronikten tasarım ve oyun geliştirmeye kadar 270'ten fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yaptığını kaydeden Varank, "TOGG, 1000 Ar-Ge mühendisi ile faaliyetlerini bilişim vadisinde yürütüyor. FEV, uluslararası otomobil markalarının prototip ve mühendislik çalışmalarını bilişim vadisinde yapıyor. Büyütech, geleceğin otonom araçlarının kullanacağı stereo kameraları bilişim vadisinde üretime hazırlıyor. Getgo, yeni nesil üç tekerlekli elektrikli araçları bilişim vadisinde geliştiriyor. ASELSAN ve HAVELSAN'ın sivil teknoloji alanındaki çalışmalarına bilişim vadisi ev sahipliği yapıyor. Burada sayamayacağım böyle onlarca çalışma daha devam ediyor." diye konuştu.

"BİLİŞİM VADİSİNİN MERKEZİ OLACAK"

Varank, bugün temeli atılan tesisin Bilişim Vadisi'nin merkezi olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Hamdolsun 2,5 yıl önce açılışını yaptığımız Bilişim Vadisi'nde şu ana kadar 3 binin üzerinde nitelikli personel istihdam edildi. Bölgedeki nihai hedefimiz bu rakamı 4-5 katına çıkarmak. İşte bugün temelini attığımız Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü, Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Bilişim Vadisi'nin İzmir'deki merkezi olacak. Bu ilave alan ülkemizin mobilite, bağlantılı teknolojiler, akıllı şehirler, siber güvenlik, tasarım ve dijital oyunlarda seviye atlamasına yardımcı olacak.





BİLİŞİM VADİSİ'NİN İLK İMZASI BİNALİ YILDIRIM TARAFINDAN ATILDI

İlk imzası Sayın Binali Yıldırım tarafından atılan, daha sonra Bilişim Vadisi çatısı altına alınan Bilişim Vadisi İzmir 180 bin metrekarelik yüz ölçüme sahip olacak. 63 bin metrekare kapalı alanı ile yerli ve yabancı birçok teknoloji girişimcisine ev sahipliği yapacak. En az 6 bin araştırmacıya istihdam sağlayacak. İzmir'in parlak beyinleri, Bilişim Vadisi İzmir'den dünyaya açılacak. Biz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'nin güçlü inovasyon ekosistemini tahkim etmek için sürekli kafa yoruyoruz, çabalıyoruz ve yeni adımlar atıyoruz. Mega teknoloji koridoru ile birbirine bağlanan Bilişim Vadisi Kocaeli ve İzmir, diğer yenilik ekosistemi bileşenleri ile birlikte, Türkiye'yi Allah'ın izniyle teknolojide süper lige taşıyacak."





"AR-GE ALTYAPISI İLE SAYILI ÜLKELER ARASINDAYIZ"

Varank, güçlü ve milli savunma sanayinin bağımsız Türkiye'nin teminatı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İşte şimdi, bunu sivil alana taşımanın tam zamanı. Son 19 yılda adeta sıfırdan inşa ettiğimiz inovasyon ekosistemi, Türkiye'yi zirveye taşıyacak esas sermayemizdir. Bugüne kadar Türkiye'de 92 teknoloji geliştirme bölgesi, 1565 devlet destekli Ar-Ge ve tasarım merkezi kuruldu. Ar-Ge yapan insan kaynağı sayımız 200 bine yaklaştı. Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı binde 5'lerden yüzde 1,09'lara yükseldi.

Hamdolsun devletin verdiği desteklerin de katkısıyla, özel sektörde Ar-Ge kültürü yerleşiyor. Daha önce Ar-Ge harcamalarının sadece yüzde 30'unu gerçekleştiren özel sektör, bugün bu harcamaların yüzde 65'ini yaparak Ar-Ge'ye öncülük ediyor. Yaptığımız yatırımların katkısıyla Türkiye, Ar-Ge altyapısı bakımından sayılı ülkeler arasında kendisine yer buluyor."









Bakan Varank, 2023 için koydukları 10 unicorn'a (değeri 1 milyar dolar ve üzeri şirket) ya da kendi tabirleriyle 10 Turcorn'a sahip olma hedefine adım adım ilerlediklerini belirtti.

BİNALİ YILDIRIM: VADİ ETAP ETAP BİTİRİLECEK

Binali Yıldırım Bilişim Vadisi İzmir'in temel atma töreninde yaptığı konuşmasında bölgenin değerini ve bugüne kadar yapılan işlerin tarihçesini aktararak, ülkeye yaptığı katkıya değindi. Yıldırım, vadinin etap etap yapılacağını, mimarisinin kentin ruhunu aktaracağını belirtti.

"BU COĞRAFYA BİZİM KADERİMİZDİR"

Yıldırım "Bu coğrafya bizim kaderimizdir." diyerek Türkiye'nin içindeki bulunduğu bölgedeki yaşananları hatırlattı. Rusya ve Ukrayna savaşına da değinen Yıldırım "'Bundan bize ne' diyemeyiz. Çünkü bu iki ülke ile ticari ilişkilerimiz var. Barışı arzu ediyoruz." diyerek Ukrayna'nın dahil ambarı olduğunu, dünyanın enerji ve gıda güvenliğinin tehlike altında olduğun belirtti.

"KENDİMİZE YETERLİ HALE GELMEMİZ GEREKİYOR"

Yıldırım konuşmasının devamında ise "Şimdi birlik olma günüdür. O zaman yerli ve milli üretimimizi artırırsak o zaman başarılı oluruz. Kendimize yeterli hale gelmemiz gerekiyor ki bir tehditte gerekli adımları atabilelim. Önümüzde altın fırsatlar var." mesajlarını aktardı.