Mustafa Varank: Ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek

Bakan Varank: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek."

Bakan Varank: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek.

Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

YOİKK ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız."

AYRINTILAR GELECEK...