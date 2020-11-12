Mustafa Varank: Eylül ayında 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya üzerinden sabit yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eylülde 1127 teşvik belgesiyle 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını açıkladı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yatırım teşvik verilerini değerlendirdi.

"TÜRKİYE'NİN HEM BUGÜNÜNE HEM DE YARININA GÜVEN ARTIYOR"

Eylülde 1.127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımla 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını bildiren Varank, "Yatırım talebinin yüzde 73'ü imalat sektöründe. Ocak-eylül yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografikte de eylül ayı ve 9 aylık yatırım teşvik verileri yer aldı.