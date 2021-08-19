Mustafa Varank: Katma değerli üretim yapan firmaları desteklemeye devam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi alanında katma değerli üretimde bulunan Sakarya'daki bir tesisi ziyaret ederek, bu anlamdaki faaliyetlere desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iklimlendirme sektöründeki firmalardan Daikin Türkiye'nin, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki tesisini ziyaret etti.

Üretim hatlarını gezerek çalışanlarla sohbet eden Bakan Varank, Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Genel Müdür Yardımcısı Cemil Yiğit ve Satış Bölge Müdürü Mehti Taşyüz'den çalışmalar ve yatırım planlamaları hakkında bilgi aldı.

"FABRİKADA 1.200 VATANDAŞIMIZ ÇALIŞIYOR"

Varank, 44 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve 2015'ten bu yana "Çevreci Fabrika" (Green Heart Factory) sertifikasını alan fabrikayı ziyaretinin ardından, şunları kaydetti:

"Burada yaklaşık 1.200 vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu seneki ihracat rakamları 240 milyon dolara yaklaştı. Şu anda yoğun bir şekilde yatırımlarına devam ediyorlar. VRV teknolojisiyle çalışan yeni hatlarını kurmak üzereler. İnşallah 2023 yılında 430 milyon dolar ihracatı yakalamayı hedefliyorlar.

"İSTİHDAMA YANSIMASI BÜYÜK OLACAK"

Bunun elbette istihdama büyük bir yansıması olacak. Tabii ki yabancı sermayenin, bir Japon firmasının Türkiye'de bu yatırımları yapıyor olması, önümüzdeki dönemde özellikle global alanda üretim yapacak yeni tesisleri burada kuruyor olması, ülkemizin ekonomisi ve sanayisi açısından önemli hamleler. Bunları takdirle karşılıyoruz. Türkiye'deki genç mühendislerin, girişimcilerin başarılı işlere imza atmaları ve bu girişimleri yabancı sermayenin de fark ediyor olması, bunun ülkemize yatırım çekiyor olması bizim açımızdan çok değerli."

"KATMA DEĞERLİ ÜRETİM YAPAN FİRMALARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Varank, Türkiye'nin sanayi ve üretimde yakaladığı ivme ve bunun dünyadan gördüğü karşılığın Türk ekonomisi açısından kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Biz, ülkemizde yatırım yapan, taş üstüne taş koyan herkesin yanında duran bir bakanlığız. İster yerli ister yabancı sermaye olsun yeter ki ülkemizde yatırımlar artsın. Beraber kazanma anlayışıyla biz de ekonomimizi büyütelim. Yüksek teknoloji diyebileceğimiz alanlarda katma değerli üretim yapan firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"2023 SONUNDA İHRACATIMIZI 430 MİLYON DOLARA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Önder de 2011 yılında ise Japon dünya devi, sektörde bir numara Daikin'in yüzde 100 hisseleri satın alıp Türkiye'ye girdiğini belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır Daikin ile çalışıyoruz. Amacımız, Türkiye'deki yatırımları ve istihdamı artırmak. 2020 yılında yaklaşık 53 milyon dolarlık yatırımımızı aktive ediyoruz. İnşallah 2023 sonlarına doğru şu an 240 milyon dolar olan ihracatımızı 430 milyon dolara taşımayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.