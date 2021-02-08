Euro
8.5534
0.51%
Dolar
7.1066
0.71%
Altın
416.32
1.31%
Borsa
1.529
0.14%
Bitcoin
279.130
0.81%
EXEN Coin
15.37
-0.58%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Mustafa Varank: Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir mesaj yayınlayarak tüm öncü göstergelerin imalat sanayisinin yıla güçlü bir başlangıç yaptığını gösterdiğini belirtti.
    • AA
    • 08.02.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Varank: Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklanan verilerle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

    "Tüm öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak."

    Mustafa Varank: Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor #1

    İSO/İHS PMI ENDEKSİ ARTIŞTA

    Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ocakta yıllık bazda İSO/İHS Markit PMI endeksi yüzde 6, ihracat yüzde 2,5 ve organize sanayi bölgelerinde elektrik tüketimi yüzde 6,1 arttı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir