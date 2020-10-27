Mustafa Varank: Piyasalardaki dalgalanmalar üretim gücü ve sanayiden bağımsız

Mustafa Varank: Piyasalardaki dalgalanmalar üretim gücü ve sanayiden bağımsız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız.

Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır."

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