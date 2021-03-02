Mustafa Varank: Türkiye, üreterek büyümeye devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin, imalat sanayisi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ettiğini, üretimdeki artışın da istihdama yansıdığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından imalat sanayisinde yaşanan büyümeye iliş bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında grafiklere yer veren Varank, imalattaki büyümenin istihdama yansıdığını, istihdamdaki artışın ise 325 bin olduğunu söyledi.

"İMALAT SANAYİİ BÜYÜDÜ, İSTİHDAM ARTTI"

Varank, grafiklerle desteklediği paylaşımında "Türkiye, imalat sanayii öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor!

İmalat sanayii, 2020 yılı dördüncü çeyreğindeki yüzde 10,5’lik büyüme ile GSYH'ya en çok katkı sağlayan sektör oldu.



En güzel tarafı ise üretimdeki artışın istihdama da yansıması.

Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı imalat sanayii istihdamı 325 bin artarak Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 yükselişle 4 milyon 99 bin kişiye ulaştı.

Yine aynı dönemde makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 38,7’lik güçlü bir artış gerçekleşti. Bu durum imalat sanayinin önümüzdeki dönemde büyümeye devam edeceğinin göstergesi. Teşvik ve desteklerimizin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor!" ifadelerine yer verdi.