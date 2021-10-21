Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabından yayınladığı Türkiye’nin ilk ve tek sitrik asit fabrikasını Adana’da açıldığının müjdesini verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Varank, Tezkim Sitrik Asit Fabrikası ile ilgili paylaşımında 525 milyon lira yatırım yapıldığını tesisin 36 bin metrekare kapalı alanda yapılandığı, yıllık 50 bin ton üretim ve ayrıca 330 kişilik istihdam sağlayacağına dair bilgiler verdi.

Bakan Varank Twitter'daki mesajında "Türkiye’nin İLK ve TEK sitrik asit fabrikasını Adana’da açtık" diyerek bir de video yayınladı.

Mustafa Varank: Türkiye’nin ilk ve tek sitrik asit fabrikasını Adana’da açtık VİDEO

