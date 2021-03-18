İlk girişimi kozmetik ürünleri internet sitesinde pazarlamak olan Vatansever, buradan gelen talep doğrultusunda diş macunu üreten bir yatırımcı oldu.

Online satış siteleri üzerinden, dünya markalarının yer aldığı kozmetik ürünlerini ithal ederek Türkiye’deki vatandaşlarla buluşturan genç girişimci Hakan Vatansever, şimdilerde yerli diş macunu üreterek Avrupa’ya açılmaya hazırlanıyor.

MÜŞTERİLERDEN GELEN TALEPLE YOL ALDI

Hakan Vatansever isimli genç girişimci, yaklaşık 3 yıl önce kurduğu firmasıyla Türkiye’de bulunmayan dünyaca ünlü kozmetik markalarını ithal ederek online satış siteleri üzerinde alıcılarıyla buluşturmaya başladı. Müşterilerden gelen talepleri değerlendiren Vatansever, gerekli çalışmaları da yürüterek yerli marka ile kozmetik sektörüne giriş yaparak başta diş macunu olmak üzere çok sayıda farklı ürün üretmek adına çalışmalara başladı.

Müşteriden gelen taleple yerli diş macunu üretmeye başladı VİDEO

“SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN UYGUN GÖRDÜĞÜ ŞARTLAR DAHİLİNDE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ”

Tesis içerisindeki çalışmalara ve ürünün faydalarına yönelik konuya ilişkin konuşan Kimya Mühendisi Hüseyin Kırlak, “Markamızın ilk ürünü olarak da diş macununu tercih ettik. S’HE VEC diş macunu dişlerde meydana gelen çürüklerinde meydana gelen zedelenmelerin giderilmesinde fayda sağlayacak bir ürün. Bunun haricinde gün içerisinde tükettiğimiz çay, kahve ya da yemek atıklarından ötürü diş minerallerimizde oluşan sararmaların giderilmesinde mekanik temizlik sağladığı için eski doğal beyazlıklarına kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca tesisimiz Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü şartlar dahilinde dizayn edilmiştir.” dedi.