Naci Ağbal, 2021 Yılında Para ve Kur Politikası toplantısında sunum yapacak

Naci Ağbal, 2021 Yılında Para ve Kur Politikası toplantısında sunum yapacak

Ağbal'ın sunumu, salgın nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilecek toplantıda yer alacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısı 16 Aralık saat 10.30'da yapılacak.

Toplantı, koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında sanal ortamda gerçekleştirilecek.

AĞBAL'DAN SUNUM

Düzenlenecek videokonferansta TCMB Başkanı Naci Ağbal bir sunum yapacak.

Toplantı internet sitesinde ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.