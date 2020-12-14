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    Naci Ağbal, 2021 Yılında Para ve Kur Politikası toplantısında sunum yapacak

    Ağbal'ın sunumu, salgın nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilecek toplantıda yer alacak.
    • AA
    • 14.12.2020 - 12:23
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    Naci Ağbal, 2021 Yılında Para ve Kur Politikası toplantısında sunum yapacak

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısı 16 Aralık saat 10.30'da yapılacak.

    Toplantı, koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında sanal ortamda gerçekleştirilecek.

    AĞBAL'DAN SUNUM

    Düzenlenecek videokonferansta TCMB Başkanı Naci Ağbal bir sunum yapacak.

    Toplantı internet sitesinde ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

    Naci Ağbal, 2021 Yılında Para ve Kur Politikası toplantısında sunum yapacak #1

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