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    Naci Ağbal: Temel görevimiz fiyat istikrarını sağlamak

    TCMB Başkanı Naci Ağbal: "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek."
    • AA
    • 05.03.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 14:35
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    Naci Ağbal: Temel görevimiz fiyat istikrarını sağlamak

    TCMB Başkanı Naci Ağbal:

    "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek.

    Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz.

    Merkez Bankası olarak her ne kadar kararlı olsak da bu konuda toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Bu zorlu yolculuğumuzda tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize önemli katkı sağlayacaktır."

    AYRINTILAR GELİYOR...

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