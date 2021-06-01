Nefes kredisi başvuruları başladı 2021: Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi başvuruları bugün başlıyor. Peki Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar..

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen esnafa nefes kredisi başvuru süreci bugün itibarıyla başlıyor.

Üç kamu bankasıyla birlikte toplamda 10 banka tarafından koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen esnaflara sağlanacak olan kredinin detayları belli oldu.

6 ay geri ödemesiz ve düşük faiz oranı ile dikkat çeken krediye başvuruda bulunmak isteyen esnaflar, "Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Hangi bankalar Nefes kredisi veriyor? İşte detaylar...

NEFES KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.

Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

NEFES KREDİSİNE KATILACAK BANKALAR

Bugünden itibaren başvuruların alınacağı söz konusu kredi paketine katılım sağlayacak bankalar ise TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ olarak sıralandı.

NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar, 1 Haziran'dan itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek.

Üyeler, 10 bankanın Türkiye'nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabilecek. 6 ay boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak.