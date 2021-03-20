Nevşehir’de petrol arama çalışmaları başladı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Müdürlüğü'nün petrol hakkında müteallik kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Nevşehir’de petrol arama çalışmaları başlatıldı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Müdürlüğü petrol hakkında müteallik kararının yayınlanmasının ardından Nevşehir’de petrol arama ruhsatı alan İndigo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun sondaj çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

"BÖLGENİN JEOLOJİSİNİ ÇALIŞIYORUZ"

Tosun, Nevşehir’de sondaj çalışmaları ile ilgili olarak, “Biz 2012 yılından beri bölgede Kapadokya’da yaklaşık 1.500 kilometrelik alanda jeotermal arama çalışmaları yapıyorduk. Bunların da birçok neticelerini almaya başladık. Tabii jeotermal ile çalışırken aynı zamanda bölgenin jeolojisini çalışmaya başladık. Buna bağlı belli veriler önümüze gelmeye başladı. Ve dedik ki dünyadaki örneklerine bakarak volkanik bölgelerde Shell gaz, doğalgaz, petrol olduğunu biliyorduk. Bizde bu niye yok diye aramalara başladık. Bunun için de ilk etapta üç saha aldık. Ve bunlarla bir çalışma yapacağız.





ÜLKEMİZE MÜJDE VERMEK İSTİYORUZ

İnşallah ülkemize bir müjde vermek istiyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Sondaj çalışmalarımıza başladık.” dedi.