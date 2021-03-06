New York borsası haftayı yükselişle kapattı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

İstihdam verilerinin olumlu gelmesinin de etkisiyle kapanışta Dow Jones endeksi, 570 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,85 artışla 31.496,30 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,93 artarak 3.841,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 yükselişle 12.920,15 puana çıktı.

İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENENDEN İYİ GELDİ

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışın neden olduğu endişelere rağmen, beklenenden güçlü gelen istihdam verisinin yarattığı ekonomik toparlanma iyimserliğinin etkisiyle endeksler pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, şubatta 379 bin kişi artarak beklentileri geride bırakırken, işsizlik oranı yüzde 6,2'ye geriledi.

10 YILLIK TAHVİL FAİZLERİ ARTTI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından sonra yeniden yükseliş gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de istihdam verisinin ardından yüzde 1,61 seviyelerine kadar çıktı.

DESTEK PAKETİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Koronavirüs salgının etkilerine yönelik 1 trilyon 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi de piyasaların odağındaki yerini korudu.

CUMHURİYETÇİLER PAKETE KARŞI

Cumhuriyetçiler, koronavirüs salgınına karşı aşılamanın arttığı ve önlemlerin gevşemeye başladığı bir dönemde yüksek maliyeti nedeniyle tasarıya karşı çıkıyor.