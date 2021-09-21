Niğde'de havada, suda ve karada patates yetişiyor

Patates üretiminin öncelerinden olan Niğde'de Patates Araştırma Enstitüsü, havada, suda ve karada mini yumru patates tohumu geliştirmeye başladı.

Biz patatesin sadece toprakta yetişmesine alışıkken Niğde Patates Araştırma Enstitüsü; havada, suda ve karada mini yumru patates tohumu geliştirmeye başladı. Uygulamada amaç sektöre en uygun, en az maliyetli üretim sistemi kazandırmak.

YUMRU PATATES TOHUMU ÜRETİLİYOR

Aeroponik (havada), Hidroponik (suda) sistemiyle mini yumru patates tohumu üretimine başlayan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, yeni çeşitleri artık bu sistemle geliştirecek.

10 YERLİ VE MİLLİ PATATES ÇEŞİDİ KAZANDIRILDI

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, enstitüsü olarak bugüne kadar patates sektörüne 10 adet yerli ve milli patates çeşidinin kazandırdıklarını açıkladı.

SU İÇİNDE PATATES TOHUMU KÖKLERİNE SİS VE BUHAR ŞEKLİNDE BESİN ÇÖZELTİSİ VERİLİYOR

Hidroponik (suda) ve Aeroponik (havada) tekniğiyle su içinde mini yumru patates tohumu üretimine başladıklarını ifade eden Müdür Pırlak, "Aeroponik sistemin köklerine sis veya buhar şeklinde besin çözeltisi verilerek havada asılı duran bitki yetiştirme tekniği uyguluyoruz.

MİNİ YUMRULAR HASAT EDİLMEYE BAŞLADI

Topraklı, Aeroponik ve Hidroponik yöntemle istenilen büyüklüğe ulaşan mini yumrular, hasat edilmeye başlandı. Enstitümüzde hastalık ve zararlılarına karşı dayanıklı patates çeşitlerinin geliştirilmesinin yanında patatesle ilgili birçok Ar-Ge faaliyetine de imza atıyoruz. Özellikle doku kültürü laboratuvarımızda yerli ve milli patates çeşitlerimizin çoğaltılmasına hızla devam ediyoruz." dedi.

BİTKİ BAŞINA 50 İLE 150 ARASINDA PATATES YUMRUSU ELDE EDİLİYOR

Pırlak, Bu yöntemlerle mini yumru üretim sisteminde bitki başına 50 ile 150 arasında patates yumrusu elde edildiğini de ifade etti.