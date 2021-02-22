Niğde'de kurduğu meyve ve sebze kurutma tesisi ile yurt dışına açıldı

Niğde'de yaşayan Akbulut, İtalya'da gördüğü meyve ve sebze kurutma tesisini kendi memleketinde kurdu; kuruttuğu 30'a yakın meyve ve sebze çeşidini yurt içi ve dışına gönderdi.

Niğde'de yaşayan daha 25 yaşında olan Burak Akbulut, 1 milyon 500 bin lirası hibe olmak üzere yaklaşık 7 milyon 500 bin liraya kurduğu tesiste kuruttuğu 30'a yakın meyve ve sebze çeşidini yurt içi ve dışına gönderiyor.

ERASMUS'LA GİTTİĞİ İTALYA'DA TESİSİ TANIMA FIRSATI BULDU

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nden mezun olan Akbulut, okuduğu dönemde Erasmus programıyla gittiği İtalya'da, kurutulmuş ve dondurulmuş meyve ve sebzeye ilgi olduğunu görerek, Türkiye'de bu alanda çalışmayı planladı.

OKULUNDAN MEZUN OLUP PROJE GELİŞTİRDİ

Mezun olduktan sonra hazırladığı projeyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuran Akbulut, Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meyve ve sebze kurutma tesisini yaklaşık 1 yıl önce hayata geçirdi.

"KURUTULMUŞ ÜRÜNLER İÇİN CİDDİ BİR PAZAR VAR"

Akbulut, İtalya'da yaklaşık 7 ay eğitim aldığını ve orada kurutulmuş ve dondurulmuş ürünler üzerine araştırmalar yaptığını söyledi. Bu alanda ciddi bir pazarın olduğunu anlatan Akbulut, şunları kaydetti:

"İtalya'da bunları görünce 'biz neden yapamayalım' diyerek bu yola başladım. Türkiye'ye döndüğümde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bir proje yazarak bu süreci başlattım. Sonra Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bu yatırımı yaptık. Yaklaşık 7 milyon 500 bin liralık bir yatırım yaptık.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HİBE VERDİ

Bunun 1 milyon 500 bin lirasını Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hibe aldık. Tesisimizde, kavun, karpuz, domates, elma, pancar, siyah havuç, portakal, limon, nar, muz, çilek gibi birçok meyve ve sebzenin kurutmasını, cipsini, öğütmesini yapıyoruz. Yaklaşık 30 çeşit meyve ve sebzeyi işliyoruz. Başlıca sebzelerimiz ise ıspanak, maydanoz, dere otu. Bu ürünleri toz, granül ve yaprak şeklinde kurutulmuş ve öğütülmüş olarak üretiyoruz."

Akbulut, 8 bin metrekare alan üzerinde kurdukları tesiste, 50 kişiye istihdam sağladıklarını, ilerleyen dönemde kapasitelerini 2 katına çıkarmayı planladıklarını belirtti.

"KURUTULMUŞ ÜRÜN KAPASİTESİNİ 800 TONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Tesiste yıllık yaklaşık 2 bin ton yaş meyve ve sebze işlediklerini aktaran Akbulut, şöyle devam etti:

"Buna bağlı olarak 200 ton kurutulmuş ürün üretiyoruz. Kapasitemizi yıllık yaş olarak yaklaşık 7 bin tona, kurutulmuş olarak da 800 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Ürünlerimizi iç piyasada birçok ile gönderiyoruz. Aynı zamanda Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'ye göndermeye başladık. İhracatımız 4-5 ülkeye aktif olarak devam ediyor. Koronavirüs salgınına rağmen üretime aksatmadan devam ediyoruz. Ayrıca yaklaşık 500 dekar alanda domates, kavun, karpuz, elma gibi ürünleri kendimiz üretiyoruz."

Akbulut, Niğde ve çevre illerdeki çiftçilerden narenciye, portakal, limon, muz, nar gibi ürünleri tedarik ettiklerini sözlerine ekledi.