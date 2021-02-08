Nijerya'da kripto para kullanmak yasak

Dünyanın ikinci en fazla kripto para kullanımına sahip ülkesi Nijerya'da, kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımının yasaklandığı belirtildi.

Kripto para birimi, herhangi bir resmi kuruma bağlı olmadığı için güvenirliliği konusunda açıklarından dolayı ve hatta çok enerji harcandığı için zaman zaman dolayı tepki çekiyor.

Nijerya Merkez Bankası (CBN) Kurumsal İletişim Direktör Vekili Osita Nwanisobi, yaptığı yazılı açıklamada, kripto para biriminin, kara para aklamak ve terörü desteklemek için kullandığını belirterek, ülkedeki kripto para ile ilgili işlemlerin yasaklandığını duyurdu.

"KRİPTO PARA KULLANAN YASAKLARI İHLAL EDER"

Ülkede kripto para kullanımının, mevcut yasaların doğrudan ihlali olduğuna işaret eden Nwanisobi, "Kripto paraların, uyuşturucu teminindeki rolü iyi biliniyor. Ayrıca son zamanlarda kripto para birimlerinin terörü finanse etmek için kullanıldığına dair raporlar var." ifadesini kullandı.

Nwanisobi, bu tür işlemlere getirilen yasağın finansal teknolojiler üzerinde olumsuz etkisi olmayacağının altını çizdi.

UZMANLAR YASAĞIN ZAMANLAMASINI SORGULUYOR

Ekonomi uzmanı Shuaibu İdris, CBN'nin kripto para yasağının zamanlamasının yanlış olduğunu ifade etti.

Kararın geri çekilmesi çağrısında bulunan İdris, "Zaten koronavirüs ve polis şiddetine karşı protesto gösterileri gibi sorunlar nedeniyle ülke ekonomisi sıkıntı çekiyor. Ülkeye sermaye girişini kısıtlayacak yasaklar getirmenin zamanı değil." değerlendirmesinde bulundu.