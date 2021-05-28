Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya, dış ticarette en fazla ihracat yaptığımız ülke konumunu korudu. Çin ise en fazla ithalat yaptığımız ülke olarak kaydoldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 109,2, ithalat yüzde 61,1 arttı.

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 654 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 184 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 924 milyon dolar ile Irak, 889 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACATTA İLK SIRA YİNE ALMANYA’NIN

Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 6 milyar 276 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 275 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 878 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 564 milyon dolar ile İtalya ve 3 milyar 300 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 412 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 173 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 129 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 99 milyon dolar ile ABD, 963 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,2'sini oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 9 milyar 665 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 244 milyon dolar ile Rusya, 7 milyar 571 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 749 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 641 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,7'sini oluşturdu.