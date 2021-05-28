Nisan ayında ihracat yüzde 109,2 arttı

TÜİK, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini paylaştı. Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 109,2, ithalat yüzde 61,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalat yüzde 61,1 artarak 21 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 33,1, İTHALAT YÜZDE 19,7 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 68 milyar 739 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 artarak 82 milyar 867 milyon dolar olarak gerçekleşti.

NİSAN AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 107,7, İTHALAT YÜZDE 59,7 YÜKSELDİ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Nisan ayında yüzde 107,7 artarak 8 milyar 586 milyon dolardan, 17 milyar 830 milyon dolara yükseldi.

Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 59,7 artarak 11 milyar 419 milyon dolardan, 18 milyar 235 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı nisan ayında 404 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 80,3 artarak 36 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,8 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA YÜZDE 33,2 AZALDI

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 4 milyar 581 milyon dolardan, 3 milyar 58 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Nisan ayında yüzde 66,2 iken, 2021 Nisan ayında yüzde 86'ya yükseldi.