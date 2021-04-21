Meyve veren ağaçların çiçeklenmesi ve meyve vermesi sırasında eğer hava koşulları üretim aşamasını desteklemiyorsa tarımda hüsran yaşanabiliyor.

Yaklaşık 28 bin dekar alanda yılda 55 bin ton civarında Hicaz narının üretildiği Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi'nde, nisan ayında nar ağaçlarını soğuk vurdu.

Bölgedeki mikro klima özelliği sayesinde diğer bölgelere göre 20-25 gün erken yetişen Hicaz narında soğuktan etkilenen bölgelerde yüzde 30’a varan ürün kaybının yaşanması bekleniyor.

REKOLTEDE YÜZDE 30 CİVARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Bölgenin erkenci Hicaz narı üretimiyle ünlü olduğuna dikkat çeken nar üreticisi Mustafa Koçyiğit, “Bu sene nisan ayının ortalarında soğuk geldi. Ürünlerimizin bu sene rekoltesinde düşüş bekliyoruz. Nar erken geliyordu normalde. Eylül ortasının civarında hasat yapıyorduk. Tabii soğuk etkisiyle biraz daha ileriye gidebilir veya hiç meyve alamayabiliriz. Çünkü soğuk ürünleri kötü etkiliyor. Geçen seneyle bu sene arasında üretim açısından yüzde 30 civarında düşüş bekliyorum.

Nisan ayında nar ağaçlarını soğuk vurdu VİDEO

AĞAÇ MEYVE VERİRSE KENDİNİ ONARAMADIĞI İÇİN KURUYABİLİR

Kimi ağaç uyanacak ve geçme olacak. Bazı ağaçlarda ise meyveye bindikten sonra kurumaya yatacak. Çünkü ağaç kendini beslemeye mi? Onarmaya mı? Yoksa üzerindeki meyveyi beslemeye mi çalışacak? Üzerindeki meyveye beslemeye çalıştığında onaramadığı için mecburen ağaç kurumaya yatacak. Bu ağaç kuruyunca da verim düşecek tabii.” dedi.