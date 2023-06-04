Nisanda 1.309 yatırım teşvik belgesi verildi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, her ay verdiği yatırım teşvik belgesi sayısını yayınlamaya devam ediyor. Bu rakamlar üretim alanındaki gelişmeleri simgeliyor.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın nisan ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, nisanda 1.309 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Belge alan projelerin yatırım tutarı 67 milyar 584 milyon 765 bin 928 lira olarak hesaplandı.

27 bin 501 kişi istihdam edilecek

Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 501 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

İptal edilen belgeler

Öte yandan sabit yatırım tutarı 389 milyon 521 bin 590 lira olan ve 1.402 istihdam öngörülen 35 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Teşvik belgesine tamamlama vizesi

Bu dönemde 267 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 53 milyon 990 bin 950 lira, istihdam edilenlerin sayısı 14 bin 50 oldu.