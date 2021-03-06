Kontrollü normalleşmeyle beraber baklavaya olan talep yüzde 50 artış gösterdi.

Kontrollü normalleşmeye geçildiğinin açıklanmasının ardından kafe, restoran gibi işletmeler kapasitelerinin yüzde 50’si kadar müşteri kabul etmeye başladı.

Kısıtlamanın kademeli kaldırılmasına en çok sevinen sektörler ise özellikle yeme içme sektörü oldu.

GAZİANTEP'TE BAKLAVACILAR KAPASİTEYİ YÜZDE 50 ARTIRDI

Baklavanın başkenti Gaziantep’te baklavacılar kapasitelerini yüzde 50 arttırdı. Özellikle kafe restoranların açılmasıyla kendilerine talebin arttığını ifade eden baklava ustası Ömer Kozan, yoğun mesai harcadıklarının altını çizdi.

Normalleşmeyle beraber Gaziantep'te baklavaya talep arttı VİDEO

“SİPARİŞLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Baklava ustası Kozan, “Kontrollü normalleşmenin ardından işlerimizde bir artış olmaya başladı. Tüm ekibimizle sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyoruz. Şuanda yoğun bir siparişimiz var. İnsanlar kendi evlerinde de tatlı yapıyor.

BİR YERDE AİLE OTURABİLMEK SAĞLANDI

Ama bir yerde ailesiyle birlikte oturamıyorlardı. Tabii normalleşmeyle beraber vatandaşlar aileleriyle beraber dışarıda da oturarak yemek yemeye başladı, bu da bize olumlu olarak yansıyor. Pandemi döneminde hem müşteriler hem de biz sıkıntı yaşadık. Şu anda çok şükür sıkıntımız kalmadı. Kargo veya gel al yapıyorduk ama şuan restoranlara, kafelere de sipariş alıyoruz. Bizde bu siparişlere yetişmek için ekiplerimizle birlikte hummalı bir şekilde çalışıyoruz.” dedi.

“TEK AMACIMIZ KALİTELİ BAKLAVA”

Tek amaçlarının kaliteli baklava yapmak olduğunu söyleyen Kozan, “Bizim baklavada tek düşüncemiz kalitedir. Fıstık ve yağımızı yılda bir kez temin ediyoruz. Baklavanın olmazsa olmazı ustalığı ve malzemesidir. Özellikle sert buğday unu kullanmak lazım. Biz baklavamızda hiçbir zaman katkı maddesi kullanmıyoruz. Her şeyimiz doğaldır. Amacımız kaliteli ürünü Gaziantep ve tüm Türkiye’ye yetiştirebilmek.” diye konuştu.