Noterliklerdeki 'güvenli ödeme sistemi' güvenliğini artırdı

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin, "imzayı at ben parayı vereyim" tartışmalarını noktalayan "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi"nin ayrıntılarını anlattı.

Bir açıklama yapan Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Türkiye genelinde geçen yıl başlatılan "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi"nin işlem güvenliğinin artırılmasını ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesini sağladığını bildirdi.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ OCAK AYINDA DEVREYE GEÇTİ

Özellikle araç alım satımı sırasında taraflar arasında ödemeye ilişkin ciddi sorunlar yaşandığını aktaran Cin, bu tür sıkıntıları ortadan kaldırabilmek için geçen yıl şubat ayında güvenli ödeme sistemine geçildiğini söyledi.

Cin, uygulamanın ikinci el araç ticareti yapanlar için de 15 Ağustos 2020'de zorunlu hale geldiğini hatırlattı.

TARAFLAR, İLGİLİ KURULUŞUN GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNE GİREREK REFERANS NUMARASI ALIYOR

Türkiye'deki bankaların, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşlarının, Türkiye Noterler Birliğince oluşturulan sisteme entegre edildiğini ifade eden Cin, tarafların, ilgili kuruluşun güvenli ödeme sistemine girerek referans numarası aldığını, kendi araç bilgilerini de sisteme dahil ederek bunu kullanabildiğini kaydetti.

ALICI SATIŞ BEDELİNİ GÜVENLİ ÖDEME KURULUŞUNUN EMANET HESABINA AKTARIYOR

Alıcının, satış bedelini güvenli ödeme kuruluşunun emanet hesabına aktardığını, işlem bitinceye kadar kimsenin bu paraya dokunamadığını, noterdeki işlemin sonuçlandırıldığı bilgisinin o kuruluşun sistemine aktarılmasıyla paranın satıcının hesabına iletildiğini söyleyen Cin, "Güvenli ödeme sistemiyle para güvenli bir şekilde el değiştirmiş oluyor." dedi.

“KULLANIM ZAMANLA ARTACAKTIR”

Vatandaşların sisteme alışmasıyla uygulamanın kullanımının artacağını düşündüklerini dile getiren Cin, şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ve bankalarla yaptığımız ortak çalışmalar sonucunda tanıtıcı broşürler, eğitimler ve gerekirse kamu spotu hazırlanması konusunda anlaşmaya vardık. Diğer konularda da çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu sistem, vatandaşın işlem güvenliğini sağlamak ve taraflar arasındaki güven sorununu ortadan kaldırmak için çok etkili ve yaygınlaşması gereken bir sistem. Çok sayıda vatandaş bu sistem kullanılmadan önce dolandırılabiliyordu, zaman zaman aralarında hukuki ihtilaflar çıkabiliyordu.





BİRİ "ÖNCE PARAYI VER, İMZAYI ATAYIM", DİĞERİ "İMZAYI AT PARAYI VEREYİM" DİYORDU

Örneğin, işlem sırasında bile taraflardan birisi 'önce parayı ver, ben imzayı atayım' diğeri de 'imzayı at ben parayı vereyim.' diyordu. Bu sistem sayesinde bu tür tartışmalar ve dolandırıcılıklar ortadan kalkmış oldu."