Nüfus yaşlanıyor! Japonya'da yabancı işçi sayısı ilk kez 2 milyonu geçti Japonya'da yaşlanan nüfusun yerini yabancı işçiler almaya başladı. İlgili bakanlık da ülke içindeki yabancı işçilere yönelik verilerini güncelleyerek, yeni rakamı paylaştı.

AA

Dünyada yabancıların dolaşımı giderek artıyor. Bu yabancılardan önemli bir kısmı da gittiği ülkelerdeki iş gücüne karışıyor.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, Japonya'da yabancı işçi sayısının ilk kez 2 milyonu aştığını bildirdi.

Verilere göre, Japonya'da bulunan yabancı işçi sayısı 2 milyon 48 bin 675'e yükseldi.

Önceki yıla kıyasla yüzde 12,4 artış gösteren bu sayı, ilk kez 2 milyon seviyesini aştı.

Yaşlanan nüfus ve farklı sektörlerdeki iş gücü açıklarının, Japonya'nın, yabancı işçilere yönelimini artıracağı belirtiliyor.

318 bin 775 işletmede yabancı işçi çalıştırılıyor

Ayrıca, Japonya genelinde yabancı işçilerin çalıştığı iş yeri sayısı 19 bin 985 artışla 318 bin 775'e yükseldi.

Yabancıları rağbet ettiği şehirler: Tokyo, Aiçi ve Osaka

En çok yabancı işçinin bulunduğu yerler sırayla başkent Tokyo, güneydeki Aiçi eyaleti ve Osaka metropolü oldu.

Vietnam uyruklu işçiler ilk sırada

Yabancı işçiler arasında yüzde 25,3'ük oranla Vietnam uyruklu işçiler ilk sırada yer aldı.

Ülke genelinde Vietnamlı 518 bin 364, Çinli 397 bin 918 ve Filipinli 226 bin 846 işçi bulunuyor.

İmalat ve inşaat şektörlerinde çalışıyorlar

Yabancı işçilerin en çok istihdam edildiği sektörlerin başında imalat ve inşaat sektörleri geldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)