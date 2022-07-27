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    Nureddin Nebati, Binance'in kurucusu Zhao ile görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla görüştü.
    • 27.07.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 14:33
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    Nureddin Nebati, Binance'in kurucusu Zhao ile görüştü

    Ekonomik sistemin içinde kripto paraya uyum sağlamak ve kurallarını koymak için çalışmalar sürdürülüyor.

    AA'nın haberine göre, bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla yaptığı görüşme ile ilgili mesaj paylaştı.

    "Kripto paraları değerlendirdik"

    Nebati, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce ayrı ayrı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık."

    Nureddin Nebati

    Nureddin Nebati


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