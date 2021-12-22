Ekonominin güven işi olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TRT Haber'in dün gece konuğu oldu.

Bakan Nebati, son dönemdeki ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken programın sunucusu Gülçin Üstün Can'ın da sorularını yanıtladı.

Programda gündeme getirilen en önemli maddelerinden biri, döviz kurlarında tarihi bir düşüşe nede olan, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının hayata geçirilmesi oldu.

Konu kapsamında bütün hazırlıkların bittiğini, bankaların hızlı bir şekilde sistemi kurdularını ve taleplerin alınmaya başlandığını söyleyen Nureddin Nebati'ye, taleplerin ne kadar miktara ulaştığı soruldu.

Nureddin Nebati: Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır VİDEO

"GÖZLERİME BAKAR MISINIZ"

Rakam veremeyeceğini söylen Nebati, "Rakamlar çok çok iyi Gülçin Hanım. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsdunuz? Ne görüyorsunuz gözlerimde?" dedi.

"EKONOMİ GÜVEN İŞİ"

Gülçin Can'ın, "Orada o sevinci görüyorum ama rakamları da duymayı isterim şimdi ekomomi işi rakam işi" sözlerine Maliye Bakanı Nebati şu ifadelerle cevap verdi:

"Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi , ekonomi beklenti işi, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor.

"SIKINTILI OLSAM ENERJİK KONUŞABİLİR MİYİM"

Ben insanım. Bakın biz makina değiliz. Ben buraya sıkıntılı bir şekilde gelsem böyle enerjik bir şekilde konuşabilir miyim?"