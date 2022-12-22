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    Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih ile görüşmesinde ekonomik ve finansal iş birliğine ilişkin somut adımları ele aldıklarını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:26
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    Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü

    Türkiye, Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu'na ev sahipliği yaptı.

    Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih de bu vesile ile Türkiye'de bulunuyor.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Abdulaziz el-Falih ile bir araya geldi.

    Nebati, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bilgi verdi.

    "İş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz"

    Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile bundan sonra atacakları ekonomik ve finansal iş birliğine ilişkin somut adımları derinlemesine ele aldıklarını belirten Nebati, "Ülkelerimizin sunduğu yatırım fırsatlarından her iki ülke iş insanlarının azami ölçüde yararlanmasını sağlamak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Nebati, görüşmeden fotoğrafları da paylaşımına ekledi.

    Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü #1

    Görüşmeler sıklaştı, anlaşmada son aşama

    Nebati, kasım ayı sonunda da Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ve beraberindeki heyeti İstanbul'da ağırlamıştı.

    Diğer yandan Suudi Arabistan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat girişi, müzakere aşamasında son aşamasında.

    Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın konu hakkındaki sorusuna e-postayla verdiği yanıtta, "TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız." ifadelerine yer vermişti.

    Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü #2

    Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü #3


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