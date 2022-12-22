Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü

Türkiye, Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu'na ev sahipliği yaptı.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih de bu vesile ile Türkiye'de bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Abdulaziz el-Falih ile bir araya geldi.

Nebati, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bilgi verdi.

"İş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz"

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile bundan sonra atacakları ekonomik ve finansal iş birliğine ilişkin somut adımları derinlemesine ele aldıklarını belirten Nebati, "Ülkelerimizin sunduğu yatırım fırsatlarından her iki ülke iş insanlarının azami ölçüde yararlanmasını sağlamak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.