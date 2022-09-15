Nureddin Nebati'den, Türkiye'ye gizemli sermaye akışı iddialarına yanıt

Bakan Nebati, Financial Times'ın sermaye söylentisine Türkiye Ekonomi Modeli paylaşımıyla karşılık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk ekonomisiyle ilgili ortaya atılan iddialara değindi.

Financial Times gazetesi, Türkiye'nin, bu yıl "açıklayabileceğinden yaklaşık 24,4 milyar dolar daha fazla gelir elde ettiğini" yazdı.

İngiliz gazetesinin iddiasını cevapladı

Haberinde Bloomberg'e de atıfta bulunan Londra merkezli medya kuruluşu, "Türkiye'ye gizemli sermaye akışı yeni zirvelere ulaştı." dedi.

Turizm gelirlerinin de tek başına bu rakamları "açıklayamadığı" iddia edildi.

Bakan Nebati, söz konusu haberi alıntılayarak sosyal medya hesabından İngilizce olarak paylaştı.

Nebati: Yatırım, üretim, istihdam

Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme" anlamlarına gelen ifadeler kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı, daha önceki açıklamasında da "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz.

"Ekonomimizi durgunluğa sürüklemeyeceğiz"



Ekonomimizi durgunluğa sürükleyerek değil, üretip istihdam yaratarak yola devam edeceğiz." demişti.

Türkiye'nin açıkladığı Orta Vadeli Program'da yıllık ortalama 890 bin istihdam artışı hedefleniyor. Böylece tek haneli işsizlik oranına ulaşılması amaçlanıyor.

Erdoğan: Rezerv yükselmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, şunları söylemişti:

"Merkez Bankamızda dikkat ederseniz bir defa rezerv yükselmeye başladı. Bu tabii döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor."

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